Ежегодный Дальневосточный Stand Up фестиваль пройдет во Владивостоке

Всех желающих приглашают принять в нем участие или просто посетить мероприятие
Общество 1 декабря, 18:25
Stand up фестиваль во Владивостоке. Фото: Илья Евстигнеев

1 декабря, PrimaMedia. Посетить ежегодный Дальневосточный Stand Up фестиваль приглашают гостей и жителей Владивостока. На сцене "Ангар Edwin Group" в качестве резидентов выступят участники проектов Comedy Баттл, Stand Up и "Открытый микрофон". Состоится мероприятие в воскресенье, 2 декабря, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на творческое агентство Edwin Group.

Как рассказали организаторы фестиваля, главная задача мероприятия — привлечение новых артистов в жанре Stand Up, объединение дальневосточных регионов для дальнейшего сотрудничества и выступлений, а также презентация лучших номеров местных и региональных комиков, гостей концерта – финалистов проектов: "Открытый микрофон" и действующих участников Stand Up на телеканале “ТНТ”.

Завтра на сцене "Ангар Edwin Group" выступят, как участники Stand Up фестиваля, так и приглашенные гости, среди которых: Артем Винокур (участник проекта Comedy Баттл, победитель второго сезона “Открытый микрфон”, участник проекта Stand Up), Сергей Детков (финалист шоу “Открытый микрофон”, участник проекта Stand Up) и Павел Залуцкий (участник шоу Камеди Баттл в Беларусии, участник гала-концерте 2nd Independent Stand Up Festival, финалист проекта "Открытый микрофон", участник проекта "Женский Стендап").

— Как показал прошлый концерт, количество желающих попасть на проект растет, поэтому в этом году мы ждем еще больше участников! – рассказали в творческом агентстве Edwin Group.

Сбор гостей в 18.00

Консультации по онлайн-покупке билетов по тел.: +7(423) 2800-100.

Адрес проведения: Ангар Edwin Group, ул, Маковского, 201а.

Ограничение по возрасту: 18+

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