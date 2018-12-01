Митинг и концерт: 50-летие морской пехоты отпраздновали во Владивостоке

Юбилей посетил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко

Возложение цветов. Фото: пресс-службу администрации Приморского края

1 декабря, PrimaMedia. 50-летие соединения морской пехоты Тихоокеанского флота отметили в Приморье в субботу, 1 декабря. В честь юбилея прошел торжественный митинг, возложение цветов и показательные выступления. В праздничном мероприятии принял участие врио губернатора края Олег Кожемяко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Так, во время торжественного митинга Олег Кожемяко поздравил присутствующих со знаковым событием – юбилеем соединения морской пехоты, возложил цветы к монументу в память о погибших в боевых действиях, а также посмотрел показательные выступления личного состава бригады морпехов.

Врио губернатора подчеркнул, что в Приморье действует одна из сильнейших дивизий и регион гордится тем, что легендарное соединение морской пехоты базируется именно здесь.

— Вы по праву считаетесь символом гордости и чести Тихоокеанского флота, Владивостока и всего Приморья. Эту славу вы заработали в своих воинских подвигах, которые совершали и на территории Российской Федерации, и за пределами нашего государства. И сегодня девиз "Там где мы, там победа!" знают и слышат там, где черные береты проявляют смелость, мужество и отвагу, – отметил он, добавив, что история многих приморских семей неразрывно связана с морской пехотой. Сын главы региона Никита Кожемяко проходил службу в рядах морпехов в Приморье.

Олег Кожемяко наградил представителей Владивостокской городской общественной организации морских пехотинцев "Сатурн". За активную общественную работу, личное участие в патриотическом воспитании молодого поколения Благодарность врио Губернатора Приморского края объявлена Василию Алешину, Виктору Анпилогову, Василию Блохину, Евгению Верхозину, Николаю Литовченко, Владимиру Лобастову, Виктору Надежину, Анатолию Слугину, Николаю Тартаринову и Вячеславу Шишлину.

Завершились мероприятия праздничным концертом.