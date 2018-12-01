Новый год к нам мчится: на центральной площади Владивостока устанавливают главную елку

Планируется, что кроме нее здесь появится целый городок (ФОТО)

Монтаж новогодней красавицы уже идет полным ходом. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

1 декабря, PrimaMedia. Главную новогоднюю красавицу начали устанавливать во Владивостоке. На центральной площади краевой столицы идет монтаж елки. Планируется, что кроме нее здесь развернется целый праздничный городок, сообщает ИА PrimaMedia.

На центральной площади Владивостока ведется монтаж новогодней елки. Начались работы еще в пятницу, 30 декабря. Но именно каркас начал появляться в первый день зимы.

Центральную площадь Владивостока в скором времени украсит новогодняя елка. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Центральную площадь Владивостока в скором времени украсит новогодняя елка. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Центральную площадь Владивостока в скором времени украсит новогодняя елка. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Центральную площадь Владивостока в скором времени украсит новогодняя елка. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 4

Всего во Владивостоке, включая островные территории, администрация планирует установить 10 новогодних елей. До 1 декабря символ предстоящего праздника появился в районе Дворца детского творчества, в поселке Подножье, а также на острове Попова. К слову, на Попове в этом году новогодняя ель будет установлена на новом месте: по просьбам местных жителей она появится в районе дома № 14 на улице Бассейной. Кроме этого, новогодние красавицы уже как несколько недель установлены в микрорайоне Снеговая Падь на улице Анны Щетининой между домами № 9 и 19, в сквере Суханова, в районе поликлиники номер № 8 (ул. Вострецова, 4), на аллее имени Давыдова на улице Русской, на кольце Окатовой, на набережной Спортивной гавани и в поселке Трудовое.

Также на улицах Владивостока завершается монтаж новогодней иллюминации. Освещение уже смонтировали по улице Светланской на участке вдоль центральной площади и ГУМа.

Напомним, что в этом году празднование Нового года во Владивостоке развернется на двух площадках – на центральной площади и набережной Спортивной гавани.

Так, с 22 декабря по 8 января на центральной площади города будет организован фестиваль-ярмарка "Новогодние сказки", где жители и гости краевого центра смогут купить сувениры, посетить деревню Деда Мороза, попробовать праздничные блюда, отправить поздравительные открытки, а также узнать о традициях празднования Нового года в соседних регионах.

На второй площадке, которой станет набережная Спортивной гавани, построят новогодний городок. Здесь пройдут праздничные гулянья, будут установлены ледяные горки, состоятся выступления артистов.