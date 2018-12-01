Стройку ЖСК "Остров" во Владивостоке "разморозит" ДОМ.РФ

Госкорпорация возьмется за решение проблемы медленного строительства

ЖСК "Остров" достроит ДОМ.РФ. Фото: pixabay.com

1 декабря, PrimaMedia. Строительство домов жилищно-строительного кооператива "Остров" во Владивостоке завершит ДОМ.РФ. Соответствующее поручение госкорпорация получила от правительства РФ. Сейчас ДОМ.РФ договорился с администрацией края об ускорении проведения экспертизы по проектной документации и сметной стоимости, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу компании.

ЖСК "Остров" был создан 25 октября 2012 года. Тогда в кооператив вошли научные сотрудники и преподаватели ДВФУ и Дальневосточного отделения РАН, а также семьи, имеющие трех и более детей. Общее число пайщиков "Острова" составило 378 человек. ЖСК было выделено 400,5 тысяч кв. метров земли из федеральной собственности. Строительство жилья началось в 2016 году и предполагалось, что в 2018 объекты если не будут сданы, то будут уже близки к сдаче. Однако в настоящий момент строительство фактически заморожено.

Как рассказал в ходе поездки в Приморский край генеральный директор компании Александр Плутник, правительство поручило ДОМ.РФ заняться вопросом завершения строительства домов жилищно-строительного кооператива "Остров" во Владивостоке.

— Главная наша задача — чтобы в ближайшие недели стройка здесь началась, — отметил генеральный директор ДОМ.РФ.

По информации компании, одна из причин низких темпов строительства — плохое качество проектной документации. В настоящий момент ДОМ.РФ договорился с администрацией края об ускорении проведения экспертизы по проектной документации и сметной стоимости.

Здесь также добавили, что о развитии ситуации с достройкой домов ЖСК "Остров" будет доложено полномочному представителю Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу.

— Мы проводили консультации с сентября, вырабатывая сложные решения — сегодня мы их достигли. Я рассчитываю, что это приведет к счастливому финалу, — заявил председатель правления ЖСК "Остров" Иван Нагорный.