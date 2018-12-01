Подробности крушения состава с военной техникой

Вагоны перевернулись в Омской области
1 декабря, 23:40

1 декабря, PrimaMedia. Следственный комитет Российской Федерации начал проверку по поводу ЧП в Омской области. Сообщается, что произошло крешение на железной дороге. Вагоны с военной техникой грузового поезда перевернулись. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и взрывчатыми веществами, передает ИА PrimaMedia.

Согласно уголовному кодексу, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет. Следователи работают на месте и выясняют все обстоятельства дела, пишет RT.

Напомним, грузовой поезд с военной техникой, которую перевозили для ремонта, сошел с рельсов в Омской области.

По информации Уральского следственного управления на транспорте СК России, сошел с рельсов 71 вагон, перевернулось 21, а 50 остались на колесах. Сообщается, что помимо техники перевернулись цистерны с мазутом. К счастью, розлив мазута не случился.

Никто не пострадал.

В сети уже опубликовали фотографии с места происшествия.

ЧП чрезвычайное происшествие поезд грузовой военная техника

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