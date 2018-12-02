Утро в Аргентине Путин начал с завтрака с Меркель

Глава России приехал на саммит «Большой двадцатки»
00:30

2 декабря, PrimaMedia. Свой второй день пребывания в Аргентине, где собрались главы государств на саммит "Большой двадцатки", Владимир Путин начал с делового завтра, который разделила канцлер Германии Ангела Меркель, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости.

Визит Меркель, как сообщается, нанесла в отель, где находился глава РФ. В ходе разговора Путин узнал планы канцлера Германии относительно саммита G20. Затем они позавтракали в присутствии пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, помощника Путина Юрия Ушакова и шерпа России в "Большой двадцатке" Светланы Лукаш.

Со стороны Ангелы Меркель присутствовали: ее пресс-секретарь Меркель Стеффен Зайберт, а также советник Федерального канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и глава департамента экономики, финансов и энергетической политики в ведомстве федерального канцлера, шерпа ФРГ на G20 Ларс-Хендрик Рёллер.

Ранее сообщалось, что из-за отмены встречи Путина и Трампа, у главы РФ появилось больше времени на переговоры с главой Турции, в частности по теме Сирии.

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