“Адмирал” оказался сильнее “Салавата Юлаева” в серии буллитов

Лишь на десятом броске “морякам” удалось забить победную шайбу

Два очка принесла "приморцам" победа в Уфе. Фото: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев"

2 декабря, PrimaMedia. Заветных два очка увозит “Адмирал” из Уфы. “Моряки” одолели команду “Салават Юлаев” в серии буллитов. Матч закончился со счетом 1:2, сообщает корреспондент ИА PrimaMedia.

В субботу, 1 декабря, приморский “Адмирал” встретился на льду УСА "Уфа-Арена" с местным хоккейным клубом. Для “моряков” это была вторая игра выездной серии. Примечательно, что все букмекеры пророчили уверенную победу хозяевам и, как один, утверждали: “Салават Юлаев” легко одолеет гостей”. Однако приморцы в очередной раз сумели удивить.

Матч начался с замены вратарей у хозяев и взаимной перестрелки. Казалось, что команды друг друга изучают: опасных эпизодов почти не было и “Адмирал” не смог забить быстрый гол, в своей излюбленной манере. В итоге на перерыв хоккеисты удалились с нулевым счетом.

Второй период выдался куда более интересным. Здесь был и накал страстей, и взаимные удаления и обмен забитыми шайбами. Сначала “моряки” на 28 минуте разыграли связку, в конце которой забил Александр Черников. А потом уфимцы решили сравнять счет и распечатали ворота гостей. У “Салавата Юлаева” с подачи Антона Бурдасова забил Филип Ларсен.

Третья двадцатиминутка должна была стать решающей. Еще бы, ничейный счет на табло. Игра была жесткой, динамичной и богатой на удаления. Однако вырваться вперед в основное время ни укого так и не получилось — команды ожидала серия буллитов, которая, кстати, выдалась не менее напряженной.

Несмотря на усталость, быстрой победы ни у кого не получилось. Команды сделали по девять бросков, но счет оставался неизменным. Лишь на десятом “Адмирал” оказался более сконцентрированным или более удачливым. Именно “моряки” смогли отправить в ворота победную шайбу, забить в овертайме удалось лишь Владимиру Бутузову. Из Уфы приморцы увозят заветные очки, но по прежнему остаются на последней строке турнирной таблицы.

Следующая игра “Адмирала” пройдет в Новосибирске с местной “Сибирью”.