В расценках ОСАГО установлены новые тарифы

Об этом сообщили в ЦБ
01:30

2 декабря, PrimaMedia. В расценках ОСАГО произойдут новые изменения. Специалисты Центробанка обещают, что средняя цена страхового полиса ОСАГО не должна вырасти больше, чем на 1,5%. Кроме этого, эксперты установили новые правила, согласно которым будет производиться расчет в соотношении "возраст-стаж", передает ИА PrimaMedia.

Расчет коэффициентов "возраст-стаж" страховщиками теперь будет производиться по новым правилам, согласно утвержденному порядку ЦБ. Для опытных водителей, которые за рулем провели не один десяток лет, тарифы будут рассчитываться по более низкой стоимости. Для молодых водителей по более высокой, пишет РБК.

В ближайшее время документ относительно новых ставок тарифа по ОСАГО будет направлен в Минюст для дальнейшей регистрации. Таким образом, произойдет реформа в рынке страхования.

Согласно изменениям, коридор тарифов ОСАГО расширится и будет составлять 2746–4942 рублей, вместо нынешних 3432–4118 рублей.

Новые тарифы начнут действовать уже со следующего года.

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