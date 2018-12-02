Опасаясь женщин шпионок, Украина запретила въезжать на ее территорию не только мужчинам

Запрет теперь действует на всех россиян возрасте от 16 до 60 лет
02:30

2 декабря, PrimaMedia. После того, как украинские власти запретили въезжать на территорию российским мужчинам, последовал новый запрет. На этот раз он касается женщин, передает ИА PrimaMedia, ссылаясь на заявление фракции "Народный фронт" Верховной рады.

Андрей Тетерук – глава фракции прокомментировал, что ограничения должны быть введены для всех россиян независимо от пола. Тетерук напомнил о женщинах шпионах, которые вошли в историю. В частности были названы имена Мария Бутина и Анна Чапман, которые, по словам главы фракции, шпионили в интересах России, пишет "Ъ".

Напомним, после случая, произошедшего 25 ноября в Керченском проливе, украинские власти решили запретить мужчинам от 16 до 60 лет, имеющим российское гражданство въезжать на территорию Украины. Такой запрет прозвучал после того, как три украинских корабля и экипаж были задержаны в территориальных водах РФ. 28 ноября были арестованы все 24 члена экипажа, которые находились на борту. На целый месяц президент Украины Порошенко ввел в 10-ти регионах Украины военное положение.

политика, политтехнологии конфликт политический государственная граница

Карелова: Более 30 тысяч площадок ЕР будет дополнительно работать в неделю приемов граждан

30 ноября, 14:25

Единороссы проголосовали за увеличение расходов на демографию

29 ноября, 16:00

Депутаты Заксобрания Приангарья взяли на контроль завершение ремонта СОК "Чемпион"

26 ноября, 12:50
Программа благоустройства "400 дворов" в Приморье выросла до "1000 дворов"
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia