Опасаясь женщин шпионок, Украина запретила въезжать на ее территорию не только мужчинам

Запрет теперь действует на всех россиян возрасте от 16 до 60 лет

2 декабря, PrimaMedia. После того, как украинские власти запретили въезжать на территорию российским мужчинам, последовал новый запрет. На этот раз он касается женщин, передает ИА PrimaMedia, ссылаясь на заявление фракции "Народный фронт" Верховной рады.

Андрей Тетерук – глава фракции прокомментировал, что ограничения должны быть введены для всех россиян независимо от пола. Тетерук напомнил о женщинах шпионах, которые вошли в историю. В частности были названы имена Мария Бутина и Анна Чапман, которые, по словам главы фракции, шпионили в интересах России, пишет "Ъ".

Напомним, после случая, произошедшего 25 ноября в Керченском проливе, украинские власти решили запретить мужчинам от 16 до 60 лет, имеющим российское гражданство въезжать на территорию Украины. Такой запрет прозвучал после того, как три украинских корабля и экипаж были задержаны в территориальных водах РФ. 28 ноября были арестованы все 24 члена экипажа, которые находились на борту. На целый месяц президент Украины Порошенко ввел в 10-ти регионах Украины военное положение.