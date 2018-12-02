Диетологи: чем меньше еды, тем больше жира на животе

Ученые рассказали, насколько вредны жесткие диеты

2 декабря, PrimaMedia. Исследователи в университете Джорджтауна пришли к выводам, что чем дольше человек сидит на жестких диетах, тем больше вероятность накапливания жира на животе. Ученые объясняют это тем, что для организма жесткие диеты являются стрессом и жир начинает интенсивнее скапливаться, как только человек возвращается к привычному рациону питания, передает ИА PrimaMedia.

Сидя на жестких диетах, по словам ученых, можно быстро сбросить вес. Но точно также быстро его и набрать, когда человек позволит отойти от диеты и съесть что-то калорийное. К тому же, жесткие диеты – это не только стресс для организма, но и вред для здоровья, пишет МедикФорум.

Ученые пришли к данным заключениям, после полученных результатов опытов над крысами, которые страдали ожирением. Животных ограничивали в еде, и они сильно худели. Но в то же время грызуны быстро адаптировались к такому рациону. После возвращения к прежнему рациону животные начинали набирать вес, который становился еще больше, чем прежний до диеты. Снижение мышечной массы и увеличение жира в брюшной полости было зафиксировано у грызунов спустя 3 месяца.

Поэтому диетологи не советуют использовать жесткие диеты, как способ быстро скинуть лишние килограммы. Они вернутся снова, причем в двойне.