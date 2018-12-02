Белый дом: отказ Трампа не повод прерывать контакты с Кремлем

Представители Белого дома предлагают возобновить деловые отношения с российскими властями
03:50

2 декабря, PrimaMedia. Помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что на контакт с Кремлем вышли представители Белого дома, предлагая продолжить деловые контакты. Это прозвучало после отказа Трампа провести переговоры с Путиным в столице Аргентины во время саммита, передает ИА PrimaMedia.

В то же время о полноценной встрече двух президентов речи не шло. И когда она теперь произойдет неизвестно, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что, по словам Трампа, у них с главой России хорошие отношения, и он обязательно встретится с российским президентом. Однако, то, что произошло в Керченском проливе, создает в данный момент неподходящие условия для того, чтобы данные переговоры произошли.

Трамп озвучил, что необходимо подождать, когда ситуация уладится и конфликт будет исчерпан.

Напомним, информагентство писало, что второй день проведения саммита в Аргентине Путин начал с делового завтра в обществе канцлера Германии Ангелы Меркель.

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