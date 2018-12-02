Исследователи выяснили, что 80% пациентов-врунов получают неправильное лечение

Многие люди не рассказывают медикам об их истинном состоянии и вредных привычках

2 декабря, PrimaMedia. Американские медики провели исследования и выяснили, что большинство пациентов врут докторам и медсестрам в больнице. Но делают они это не из-за того, что не доверяют, а банально из-за гордости либо стыда, передает ИА PrimaMedia.

Результаты своих исследований медики опубликовали в журнале JAMA Network Open. Согласно опубликованным данным, порядка 80% пациентов говорят врачам неправду, пишет РИА Новости.

Чаще всего ложь звучит по причине того, что человек боится показаться "никчемным пациентом". Это касается в первую очередь вредных привычек или венерических болезней – все то, что человек стесняется озвучить. Однако, врач может выписать лекарство, не зная всех нюансов организма пациента, которое не вылечит, а навредит. Такие случаи были зафиксированы в ряде салонов красоты и клиник.

Кроме этого, пациенты скрывают былые болезни или склонность к вредным привычкам из-за боязни, что это узнает работодатель и это отразится на карьере.

Медики провели исследование, опросив более 2000 молодых людей до 35 лет и пенсионеров. 80% молодых скрывали от врачей истинное состояние их здоровья, пожилые люди врали чуть реже, но далеко от молодых не ушли. 60% пенсионеров также стесняются признаться медикам насчет своего здоровья и образа жизни.

Что интересно – чаще всего лгали женщины, а не мужчины, которые признавались чаще о своих "тайных" болезнях и привычках.

Исследователи планируют провести еще один опрос с реальными посетителями клиник, чтобы выяснить, возможно, квалификация врачей или их отношение к пациентам заставляют их врать.