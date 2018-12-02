Ученые назвали пять привычек, которые сокращают жизнь

Хотя человек об этом даже не догадывается

2 декабря, PrimaMedia. Ученые уверяют, что стоит отказаться от некоторых привычек, которые человек совершает ежедневно, и это продлит его жизнь на несколько лет. Изменения не сложные, но эффективные, передает ИА PrimaMedia.

Японские ученые говорят, что просыпаться надо не от звука будильника. Резкие звуки действуют отрицательно на нервную систему и повышают риск сердечного приступа. Лучше всего ставить на мобильный телефон приятную музыку, которая будет постепенно становиться громче, но не резко.

И все-таки вино. Не стоит отказываться от одного бокала красного сухого вина, считают специалисты из Гарвардского университета. Этот напиток может продлить жизнь, если не превышать озвученную дозу, пишет МедикФорум.

Защищают человека от стресса домашние животные. Хотите жить дольше – заведите зверушку. Чем меньше стресса, тем крепче иммунная система.

А вот это заявление ученых может удивить – они призывают реже мыться. Аргументируя, что с мылом и горячей водой человек смывает жировой слой на коже, который защищает от бактерий. Никто не говорит, что следует пренебрегать гигиеной, но, по словам ученых, не стоит мыться под горячей водой часто.

Препятствуют развитию рака хлебные корочки и горушки, поэтому хлеб в рационе также должен быть.