Складной телефон Xiaomi приблизится к рекордным ценам на iPhone

В продажу новинка поступит в следующем году
06:25

2 декабря, PrimaMedia. Компания Xiaomi готовится удивить пользователей новым гаджетом, который будет представлен в середине следующего года. Новинка вместе с передовым оснащением получит еще и самый дорогой за историю смартфонов данной компании ценник, передает ИА PrimaMedia.

Новый гаджет выйдет под названием Xiaomi Mi Flex. Разработчики заканчивают мудрить над новым устройством. Пока что известно, что это будет складной телефон, состоящий из 2-х экранов.

Первый экран на 4 дюйма с разрешением 1440 на 720 пикселей. Им возможно пользоваться, когда устройство находится в режиме смартфона.

Второй экран на 7,8 дюймов можно получить, разложив телефон в а-ля планшет. Разрешение дисплея планируется быть на уровне Quad HD+.

Сообщается также, что процессор складного телефона — восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 8150 с тактовой частотой 3,2 ГГц. Графика устройства — Adreno 640, 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной флеш-памяти. Кроме этого смартфон получит двойную основную камеру с разрешением 12 Мп + 12 Мп, пишет akket.com.

Что касается цены устройства, то она будет существенно отличаться от прежних демократичных ценников, которыми славились телефоны компании Xiaomi. Xiaomi Mi Flex скорее приблизится к рекордным ценам на iPhone, так как стоимость его поднимется до 87 000 рублей. Такой высокий ценник связан с дорогой себестоимостью устройства, которая равна 800 долларам.

Презентация нового складного телефона запланирована на середину 2019 года, а в продажу он поступит в августе или сентябре.

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