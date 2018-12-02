Забудьте об этих продуктах немедленно: медики сказали, какая еда вызывает рак

Колбаса, сахар и жиры могут, по словам врачей, спровоцировать развитие опухолей

2 декабря, PrimaMedia. Медики назвали продукты, которые чаще всего провоцируют возникновение рака. Эксперты считают, что если ограничить себя от вредных продуктов, можно минимизировать риск приобретения онкологических заболеваний, передает ИА PrimaMedia.

В первую очередь медики из Бельгии рекомендуют сократить потребление сахара. Именно сахар способствует росту злокачественных опухолей. У человека, который употребляет много сахара, есть риск возникновения рака мочевого пузыря, груди и прямой кишки, пишет МедикФорум.

Навсегда следует отказаться от сахарозаменителей, искусственных красителей и ароматизаторов, а также продуктов, которые все это содержат.

Еще одни продукты, которые могут вызвать рак – колбасные изделия. Медики рекомендуют употреблять в пищу мясо птицы и рыбу, но не колбасу и сосиски.

Продукты, которые содержат жир тоже вредны, и провоцируют рост злокачественных опухолей.

Четвертый вид продуктов – обработанная пища. Опасными считаются те продукты, которые были приготовлены с помощью ультраобработки. Это различные хлопья с сахаром, полуфабрикаты, выпечка.

Продукты с длительным сроком годности медики также не рекомендуют к употреблению.