Командующий ВДВ прибыл в Уссурийск для оценки готовности десантно-штурмового соединения

Комплексная группа в течение нескольких дней проверит состояние вооружения и военной техники
Общество 10:35
ВДВ. Фото: Сайт Минобороны

2 декабря, PrimaMedia. Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков прибыл в Уссурийск для проверки десантно-штурмового соединения дислоцированного в Приморье. Основная цель его работы— проверка готовности соединения к новому учебному году, сообщает ИА PrimaMedia.

"Комплексная группа в течение нескольких дней проверит и оценит готовность соединения к выполнению задач по предназначению, состояние вооружения и военной техники и уровень морально-психологического состояния личного состава", — говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны РФ.

Кроме этого командующий ВДВ проведет осмотр объекты административно-хозяйственной зоны и полигона. В ходе работы, командующий ВДВ заслушает доклады должностных лиц о готовности к выполнению задач в новом периоде обучения.

В Уссурийске дислоцируется 83-я отдельная воздушная десантно-штурмовая бригада ВДВ. 29 ноября состав и командование 83–й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады отметило 32-ю годовщину со дня образования.

Напомним, 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада образовалась в польском городе Бялогарде (Северная группа войск МО СССР) в 1986 году. В 1989 году бригада была передана в подчинение командующему ВДВ и переформирована в 83-ю отдельную воздушно-десантную бригаду, но через 6 лет вошла в состав Краснознаменного Дальневосточного военного округа. И только в 2013 году воинское соединение снова вернулось в состав ВДВ.

В 2015 году Указом президента РФ 83-й отдельной десантно-штурмовой бригаде было присвоено почетное звание "гвардейская". Сегодня бригада одна из лучших в составе ВДВ Российской Федерации. Ее лозунг – "Честь дороже жизни!".

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