Не страшны ни снаряды, ни химоружие: аргентинские СМИ рассказали про путинский «Кортеж»

По версии российских журналистов автомобиль привлек к себе много внимания

2 декабря, PrimaMedia. Российский президент во время саммита стран "Большой двадцатки", который проходит сегодня в Аргентине, прорекламировал российский автопром. Автомобиль класса "Кортеж" разработанный к инаугурации Владимира Путина прилетел вместе с хозяином из Москвы и привлек немало внимания гостей G-20 и бразильских журналистов, передает ИА PrimaMedia.

Как пишет "Российская газета", собранный в России Aurus стал звездой автопарка саммита и привлек не меньше внимания чем Cadillac американского президента Дональда Трампа.

Российский Aurus ждал Путина в аэропорту Буэнос Айреса. Привезти автомобиль решили из соображений безопасности, ведь степень защиты кортежа не хуже, чем у бункера. И это свойство сразу отметили аргентинские СМИ.

" Защитная система Aurus делает его непроницаемым: кузов способен выдерживать разрывы снарядов, выстрелы из танков и нападение с применением химоружия. Автомобиль представляется идеальным бункером Владимира Путина ", — приводит издание цитату с портала радиостанции Radio Mitre.

Также издание рассказало, что автомобиль Путина имеет герметичную кабину с запасом кислорода и даже резервуар с кровью, чтобы в случае необходимости оперативно произвести переливание. Таких сведений в российских СМИ нет.

Другое аргентинское издание Iprofesional, назвало Aurus российским танком. Хотя и признало, что вряд ли машина обойдет по технологиям лимузин Трампа.

Вызвал интерес "Кортеж" не только у журналистов. Покупкой авто заинтересовались высшие чины стран Арабского мира. Об этом Путин рассказал журналистам, отвечая на вопрос об Aurus.

"РГ" отмечает, что большинство других лидеров государств – гостей саммита использовали автотранспорт, доставленный из Германии. Это были бронированные Audi и Mercedes-Benz.