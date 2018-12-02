Минстрой готов помогать Приморью в реализации федеральных программ

В Уссурийске прошло совещание по вопросам, связанным с национальным проектом «Жилье и городская среда»

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев (слева) и врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Фото: ИА UssurMedia

2 декабря, PrimaMedia. Министерство по строительству и ЖКХ готово помочь Приморью в реализации федеральных программ. В Уссурийск прибыл министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев. Совместно с врио губернатора Приморского края Олегом Кожемяко и главой администрации УГО Евгением Коржом прошло совещание, на котором местные представители отрасли смогли узнать, как реализуется национальный проект "Жилье и городская среда" в муниципалитетах. Владимир Якушев отметил, что в регионе необходимо осуществить программу "Чистая вода", продолжить работу по формированию комфортной городской среды и возобновить переселение из аварийного и ветхого жилья, причем по новым правилам — с 2019 года 98% средств региону выделит федеральный бюджет, и только 2% пойдет — из краевой казны. Представители министерства выказали готовность оказывать помощь Приморью для реализации этих проектов, в том числе и финансовую, сообщает корр. ИА UssurMedia.

Владимир Якушев начал совещание с поздравительной части. В торжественной обстановке министр строительства РФ вручил награды лучшим работникам строительной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Также представители отрасли получили благодарности из рук Олега Кожемяко.

После этого перед собравшимися с докладами о реализации федеральных проектов "Чистая вода" и "Формирование комфортной городской среды" выступил советник министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров. С 2018 по 2022 годы в Приморье планируется благоустроить около 500 дворов и более 130 общественных территорий. На это из федерального бюджета региону будет выделено порядка 3,5 млрд рублей.

Совещание. Фото: Вероника Мурватова, UssurMedia Награждение работников отрасли. Фото: Вероника Мурватова, UssurMedia Максим Егоров зачитывает доклад. Фото: Вероника Мурватова, UssurMedia 1 / 3

Особенно важно, по мнению министерства, реализовать в крае программу "Чистая вода".

– Цель программы – обеспечить население страны качественной питьевой водой. В Приморье мы стартуем со следующего года. Бюджет на начальном этапе небольшой – 120 млн рублей, однако за пять лет мы освоим 3,7 млрд рублей. Совсем скоро регионы нам представят свои проекты, и мы должны будем их согласовать до 20 декабря этого года, – рассказал Максим Егоров.

Олег Кожемяко, в свою очередь, отметил, что край подготовил проектно-сметную документацию на сумму 1 млрд и 27 млн рублей. Эти деньги планируется распределить между Арсеньевом, Пограничным городским поселением, Спасским, Пожарским, Ханкайским, Хорольским муниципальными районами.



Совещание. Фото: Вероника Мурватова, UssurMedia

– В 2019 году будет разработана проектно-сметная документация по Уссурийскому городскому округу, где непростая ситуация с питьевой водой существует в военных городках, а также по Лучегорску, Лесозаводску и Углекаменску. В связи с этим просим примерно на такую же сумму включить Приморский край в бюджет. Чтобы мы планомерно с 2019 года начали работать в этом направлении, – отметил Олег Кожемяко.

В своем выступлении министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев рассказал о возобновлении с 2019 года программы переселения из ветхого и аварийного жилья. На это Приморью будет выделено 6,7 млрд рублей. Примечательно, что в предыдущие годы финансирование этой программы велось из федерального и регионального бюджета на практически равных условиях. С 2019 года 98% средств будет выделено их федерального бюджета и только 2% из регионального.



Представители строительной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Фото: Вероника Мурватова, UssurMedia

Также в ходе совещания была затронута тема господдержки жилищного строительства в регионах. На период с 2019 по 2024 годы из федерального бюджета регионам выделят 183 млрд 770 млн рублей, которые пойдут на строительство социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

На встрече присутствовали и представители строительных компаний, которых интересовали изменения в ФЗ № 214 ("Об участии в долевом строительстве…") и их влияние на рынок жилья.



Представители строительной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Фото: Вероника Мурватова, UssurMedia

– Количество обманутых дольщиков продолжает расти. Мы имеем 2003 объекта по всей территории России, на которых остановлена стройка. Поэтому изменения в законодательстве – вынужденная мера. Да, это дает определенные ограничения по строительству, но мы должны были навести порядок. И наши встречи с застройщиками подтверждают правильность этого решения. Мы объективно понимаем, что в 2020-2021 году эта реформа приведет к спаду на рынке, но мы продолжаем искать дополнительные инструменты поддержки представителей строительной отрасли, – рассказал Владимир Якушев.