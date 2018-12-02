Русский президент в защите не нуждается:Путин резко ответил на вопрос об американском кино

Глава РФ считает маловероятными события фильма «Хантер Киллер»
16:10

2 декабря, PrimaMedia. Глава РФ Владимир Путин считает фильм "Хантер Киллер" американского режиссера плохим, с маловероятным сюжетом. Об этом президент заявил во время пресс-конференции в Аргентине на саммите G20, отвечая на вопрос журналистов по поводу данной картины, передает ИА PrimaMedia.

Журналисты, находящиеся на саммите в столице Аргентины задали президенту России Владимиру Путину вопрос, что он думает насчет фильма режиссера Донована Марша. Где по сюжету американские военнослужащие спасают на субмарине российского президента, которого захватили мятежники в целях устроить государственный переворот.

Перед тем, как ответить Путин уточнил: зашла ли по сценарию американская подводная лодка на территорию российской базы. Получив утвердительный ответ, глава РФ прокомментировал, что данный сюжет маловероятный. При этом добавив, что на днях через Керченский пролив не смогли незамеченными пройти два маленьких украинских катера, которые были подарены США. Поэтому говорить о том, что огромная подводная лодка запросто окажется на территории российской базы – это фантастика.

Резюмировал Путин тем, что фильм плохой, пишет ТАСС.

В американском же прокате фильм уже собрал 13 млн долларов, пишет РИА Новости.

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