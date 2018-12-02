Федеральный бюджет покроет 98% расходов Приморья на расселение аварийного жилфонда

Регион получит более 6,7 млрд рублей
Общество 17:05
Ветхое жилье. Фото: ИА PrimaMedia

2 декабря, PrimaMedia. Федеральный бюджет покроет 98% расходов Приморья на расселение аварийного жилфонда. На эти цели, начиная с 2019 года, региону выделят более 6,7 млрд рублей. Об этом глава Минстроя Владимир Якушев сообщил во время совещания в Уссурийске, передает ИА PrimaMedia.

В рамках национального проекта "Жильё и городская среда" Приморскому краю из федерального бюджета будет выделено более 6,7 млрд рублей на расселение аварийного жилищного фонда. Софинансирование из краевого бюджета составит 137,1 млн рублей (2%). В предыдущие годы финансирование этой программы велось из федерального и регионального бюджета на практически равных условиях.

На эти средства с 2019 по 2024 годы планируется расселить более 100 тысяч кв. м жилфонда, признаного аварийным на 1 января 2017 года. В итоге около 6 тысяч человек улучшат свои жилищные условия.

Напомним, в воскресенье, 2 декабря, в Уссурийск прибыл министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев. Совместно с врио губернатора Приморского края Олегом Кожемяко и главой администрации УГО Евгением Коржом прошло совещание, на котором местные представители отрасли смогли узнать, как реализуется национальный проект "Жилье и городская среда" в муниципалитетах. Владимир Якушев отметил, что в регионе необходимо осуществить программу "Чистая вода", продолжить работу по формированию комфортной городской среды и возобновить переселение из аварийного и ветхого жилья. Представители министерства выказали готовность оказывать помощь Приморью для реализации этих проектов, в том числе и финансовую.

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