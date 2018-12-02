Российский «Антибиотик» испугал американскую артиллерию

В следующем году планируется серийный выпуск комплекса артиллерийской разведки

2 декабря, PrimaMedia. Американцы увидели в новом российском комплексе артиллерийской разведки угрозу для своей тяжелой артиллерии, передает ИА PrimaMedia.

Звукотепловой новейший комплекс 1Б75 "Пенициллин" может стать реальной угрозой для американской артиллерии, сообщает The National Interest.

Российская разработка была представлена в этом году на выставке "Армия 2018" корпорацией "Ростех". По оценке экспертов, это последняя передовая разработка в области артиллерийской разведки.

Название не случайно. Именно такой же эффект и революцию в области военной техники ожидают от комплекса, как и от одноименного препарата в медицине.

Сообщается, что российский комплекс способен засечь кинетическую энергию и малейшие шумы благодаря имеющимся 4-м звукотепловым локаторам и отпико-электронному модулю.

С помощью комплекса реально даже засечь хлопок дверью, настолько точно работают его детекторы.

Шесть из 12-ти камер комплекса – тепловизионные, что позволяет с большой скоростью сортировать полученные данные.

Всего пять секунд достаточно комплексу, чтобы в радиусе 25 километров обнаружить цель и заранее установить место падения снарядов противника.

"Пенициллин" не использует электромагнитные волны, что делает его более незаметным для врага.

Известно, что российские специалисты заканчивают испытания комплекса и в следующем году планируется его серийный выпуск.