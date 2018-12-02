Мусоросжигательный завод приглашает в гости сомневающихся жителей Владивостока

Для горожан проведут 4 декабря экскурсию. Совершенно бесплатно
#Без дыма и вони
Общество 17:20
Спецзавод. Фото: ИА PrimaMedia

2 декабря, PrimaMedia. Администрация Владивостока приглашает жителей Владивостока, которые сомневаются в том, что "Спецзавод №1" прекратил переработку мусора, на открытую экскурсию. Она состоится во вторник, 4 декабря, сообщает ИА PrimaMedia

"Во вторник, 4 декабря, во Владивостоке состоится бесплатная открытая экскурсия по территории промышленной площадки № 1 МУПВ "Спецзавод № 1" (ул. Бородинская, 28). Данное мероприятие проводится с целью информирования всех заинтересованных горожан о холодной консервации предприятия в связи с прекращением его деятельности", — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Начало экскурсии в 16 часов.

Напомним, что Спецзавод № 1 был построен в 1979 году в экспериментальном варианте по проекту института "Гипрокоммунэнерго" чехословацкими специалистами. Завод рассчитан на сжигание 200 тонн ТБО в сутки (60 тысяч тонн в год), что составляло 30 % всех городских отходов. Остальные 70 % утилизировались на полигоне на улице Холмистой.

По тем временам завод строился на окраине города, в промышленной зоне. Предприятие было рентабельным – из-за сжигания мусора образовывался горячий пар, которым отапливались ближайшие жилые микрорайоны. С годами город разросся, вплотную приблизившись к заводской территории. Роза ветров, в зависимости от сезона, "ложилась" на улицы районов Второй Речки и фабрики "Заря".

В 2012 году во Владивостоке был построен новый микрорайон Снеговая Падь, и мусоросжигательный завод оказался вплотную окружен жилой застройкой. По мере заселения микрорайона жители стали ощущать дискомфорт и явную угрозу своему здоровью и начали жаловаться на дым и смог, обращаясь в администрацию Владивостока и выходя на митинги с требованием закрыть предприятие.

Летом 2018 года в администрации Владивостока принято решение о закрытии мусоросжигательного завода. 18 августа завод был остановлен.

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