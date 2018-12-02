Российские медики рекомендуют ударить по простуде гранатами

Эксперты назвали сезонные фрукты, способные справиться с вирусами зимой

2 декабря, PrimaMedia. Врачи дали рекомендации, какие сезонные фрукты стоит употреблять, чтобы минимизировать риск подцепить простуду и вирус зимой, передает ИА PrimaMedia.

Укрепить иммунитет зимой помогут цитрусовые, считают врачи. Однако, апельсины, мандарины, лимоны и грейпфруты не являются панацеей от простуды, но минимизировать риски ее возникновения могут. В этих фруктах много витамина С, который отлично справляется с вирусами.

Кроме этого, в перечисленных фруктах есть витамины А, РР, В, кальций, магний, калий, фосфор и натрий.

По словам медиков, взрослые могут употреблять цитрусовые хоть каждый день, а детям следует их давать с осторожностью. Чтобы не вызвать аллергию от чрезмерного их употребления, пишет МедикФорум.

Принимать в пищу цитрусовые можно и в качестве соков, но лучше все-таки в чистом виде, чтобы в организм попала и клетчатка.

Помимо апельсинов с лимонами следует употреблять зимой и гранаты. Они богаты микроэлементами и витаминами А, Е и С. Рекомендуют его врачи тем людям, которые страдают пониженным гемоглобином и при малокровии.

Гормональный баланс реально поддержать, если есть гранат вместе с семечками.