Российские медики рекомендуют ударить по простуде гранатами

Эксперты назвали сезонные фрукты, способные справиться с вирусами зимой
17:30

2 декабря, PrimaMedia. Врачи дали рекомендации, какие сезонные фрукты стоит употреблять, чтобы минимизировать риск подцепить простуду и вирус зимой, передает ИА PrimaMedia.

Укрепить иммунитет зимой помогут цитрусовые, считают врачи. Однако, апельсины, мандарины, лимоны и грейпфруты не являются панацеей от простуды, но минимизировать риски ее возникновения могут. В этих фруктах много витамина С, который отлично справляется с вирусами.

Кроме этого, в перечисленных фруктах есть витамины А, РР, В, кальций, магний, калий, фосфор и натрий.

По словам медиков, взрослые могут употреблять цитрусовые хоть каждый день, а детям следует их давать с осторожностью. Чтобы не вызвать аллергию от чрезмерного их употребления, пишет МедикФорум.

Принимать в пищу цитрусовые можно и в качестве соков, но лучше все-таки в чистом виде, чтобы в организм попала и клетчатка.

Помимо апельсинов с лимонами следует употреблять зимой и гранаты. Они богаты микроэлементами и витаминами А, Е и С. Рекомендуют его врачи тем людям, которые страдают пониженным гемоглобином и при малокровии.

Гормональный баланс реально поддержать, если есть гранат вместе с семечками.

фрукты здоровье болезнь

Российские ученые создали съедобную посуду

23 ноября, 20:20

Водоросли и экзотические фрукты: названы «модные» продукты 2019 года

17 ноября, 20:10

Что нельзя есть утром и перед сном? — ИНФОГРАФИКА

16 ноября, 10:00
Программа благоустройства "400 дворов" в Приморье выросла до "1000 дворов"
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia