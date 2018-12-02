Атомная энергия, аквакультура, товарообмен: какие соглашения подписали Россия и Аргентина

Главы двух государств намерены и дальше работать над укреплением деловых отношений

2 декабря, PrimaMedia. Саммит в Буэнос-Айресе принес главам России и Аргентины подписание ряда соглашений, среди которых, как коммерческие сделки, так и межведомственные и межправительственные. Среди подписанных соглашений – документ, предполагающий партнерство России и Аргентины в использовании атомной энергии, передает ИА PrimaMedia.

Помимо мирного использования российской и аргентинской сторонами атомной энергии, были подписаны соглашения в ходе проведения саммита относительно сотрудничества в области рыбного хозяйства и аквакультуры. А также был составлен план относительно проведения консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, пишет "Ъ".

Владимир Путин отметил, что подписанный договор об использовании атомной энергии даст возможность осуществить совместные масштабные планы в данном направлении.

Также глава РФ добавил, что Россия и Аргентина планируют и дальше работать в направлении по укреплению отношений между странами по всем областям.

Отмечается, что сначала года до сентября был зафиксирован товарооборот в 1 млрд долларов. В то время, как за аналогичный период прошлого года товарооборот между странами достиг отметки в 890 млн долларов, что говорит о существенном его росте.