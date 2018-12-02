Застройщикам «прикроют» модель - земля в обмен на квартиры

Минстрой разрабатывает программу, чтобы защитить обманутых дольщиков
19:00

2 декабря, PrimaMedia. В будущем планируется защитить интересы дольщиков на законодательном уровне. Чтобы минимизировать ситуации, когда дольщики теряют свои вложения и остаются ни с чем, разрабатывается модель по их защите Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передает ИА PrimaMedia.

По словам главы ведомства Владимира Якушева, в нынешних реалиях существует проблема, когда строительные объекты в незавершенном виде стоят годами, а дольщики не могут получить желанные квадратные метры, хотя денежные средства были уплачены, пишет "Ъ".

В то же время эксперт сообщил, чтобы количество обманутых дольщиков сократилось, застройщики перешли на банковское сопровождение, также введены различные ограничения, пишет РИА Новости.

Планируется уйти от модели, когда земельные участки предоставлялись застройщикам в обмен на квартиры. Такая программа, по словам Якушева, себя исчерпала, хотя в прошлом и нынешнем году регионам было выделено земельных участков общей площадью 256 га.

строительство квартиры, жилье, дом дольщики

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