Силовики с учеными осмотрели «китовую тюрьму» в бухте Средней под Находкой

«Белизна» в вольере, о которой СМИ сообщили тренеры базы, не обнаружена

База под Находкой. Фото: ИА PrimaMedia

2 декабря, PrimaMedia. Сотрудники Следственного комитета РФ по Приморью совместно с учеными осмотрели базу содержания морских млекопитающих под Находкой в бухте Средней после заявлений тренеров о появлении в одном из вольеров с косаткой бутылки "Белизны". Данный факт не нашел своего подтверждения, сообщила ИА PrimaMedia старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

В воскресенье, 2 декабря, в бухте Средней под Находкой представители следственных органов проводили оперативные мероприятия в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного вылова косаток и белух. Местный городской портал VL со ссылкой на тренеров животных сообщил, что к животным не подпускают их и ветеринаров. Кроме того, по их утверждению, одного из китов уже ранили, а в одном из вольеров найдена пустая бутылка из-под "Белизны". "Работники базы согласны пригласить даже сторонних экспертов от экологов, чтобы исключить неожиданности с животными. Компании-собственники животных просят руководство следственного комитета разрешить ветеринарам присутствовать", — говорится в сообщении.

В приморском управлении Следственного комитета РФ ИА PrimaMedia подтвердили факт проведения мероприятий в рамках расследования уголовного дела. В управлении также сообщили, что не располагают информацией о ранении животного. Что касается наличия некоей бутылки с "Белизной" в вольере, то и эта информация, распространенная сотрудниками компаний-собственников животных, не подтверждается.

"В рамках расследования уголовного дела по факту незаконной добычи (выловам) морских биоресурсов следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводился осмотр места происшествия в бухте Средняя, где содержатся косатки и белухи, с участием представителей ДВО РАН и ФГБНУ ТИНРО центра. В ходе осмотра места происшествия бутылок с какими-либо чистящими средствами в том числе "Белизна" не обнаруживалось", — прокомментировала старший помощник главы СУ СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 16 ноября следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного вылова косаток и белух в Приморье. Установлено, что 13 белух из 90 имеют возраст младше одного года. Детенышами являются также 11 из 12 выловленных краснокнижных косаток. Между тем, законодательством Российской Федерации запрещается отлавливать группы китообразных, в которых замечены детеныши-сеголетки с сопровождающими их самками, а также самок с явными признаками беременности. В связи с чем, следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ “Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов”, санкция которой предполагает наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет. Мормлеки принадлежат компаниям: ООО "Афалина" (23 головы белухи, 3 косатки), ООО "Океанариум ДВ" (22 головы белухи, 3 косатки), ООО "Белый кит" (23 головы белухи, 3 косатки); ООО "Сочинский дельфинарий" (22 головы белухи, 3 косатки).

25 ноября суд наложил на косаток и белух арест. Это означает, что животных нельзя транспортировать и продавать.