Террористы «захватили» Telegram

В мессенджере все чаще стала появляться запрещенная информация

2 декабря, PrimaMedia. По информации спецслужб в Бельгии, террористы из запрещенной в России организации ИГ перешли на распространение своей пропаганды в мессенджер Telegram, передает ИА PrimaMedia.

Данное сообщение было сделано на основе годового отчета контрразведки VSSE в Бельгии. Эксперты отмечают, что раньше террористы чаще всего использовали в качестве платформы для своих агитаций такие социальные сети, как Facebook и Twitter. Пропаганда распространялась и на YouTube. Однако данные ресурсы оперативно начали реагировать на подобные сообщения и стали их удалять. В связи с этим террористы стали искать боле замкнутую среду приложений, найдя ее в Telegram, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что международные террористы перешли на использование приложений и соцсетей, чтобы распространять там свои каналы и координацию запрещенной деятельности.

По словам главы ФСБ Александра Бортникова, владелец Telegram не оказывает должного содействия силовикам в борьбе с терроризмом, и сообщения от подобных запрещенных организаций в мессенджере оперативно не блокируются.