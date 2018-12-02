Россия на 38 месте в списке сильнейших паспортов в мире

Названы лидеры, имеющие возможность посещать государства без оформления виз

2 декабря, PrimaMedia. Озвучен новый лидер сильнейших паспортов в мире согласно традиционному ежегодному рейтингу Passport Index. В этом году таким паспортом признан документ гражданина ОАЭ. Обладатель паспорта имеет возможность посещать 167 стран мира без оформления визы, либо же оформлять ее непосредственно по прибытии в страну, передает ИА PrimaMedia.

Министр иностранных дел государства прокомментировал, что таких результатов стране удалось добиться, ведя позитивную дипломатию.

Возможность посещать 166 стран мира без оформления визы имеют обладатели паспортов в Сингапуре и Германии. Кстати, именно Сингапур был лидером среди сильнейших паспортов в мире в прошлом году, но в этом году его потеснили граждане Объединенных Арабских Эмиратов.

Дания, Швеция, Финляндия, Люксембург, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Южная Корея и США занимают третью строчку рейтинга. Жители этих стран могут совершать поездки, не тратя время на оформление виз в 165 стран мира.

Что касается россиян, то они могут без оформления визы совершить путешествие в 116 стран мира. Таким образом, Россия расположена на 38 месте. Эту позицию страна разделила с государством Маршалловы Острова.

В 2017 году Россия занимала 41 место в списке.