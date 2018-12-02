Знаменитый пляж в Таиланде подвергся нашествию акул

Более сотни рифовых акул оккупировали прибрежную зону

2 декабря, PrimaMedia. Вокруг знаменитого пляжа, который приобрел известность после фильма с Ди Каприо в главной роли – "Пляж", снова шумиха. На этот раз в сети один из пользователей выложил видео, где видно, как сотни рифовых акул оккупировали прибрежную зону, передает ИА PrimaMedia.

Расположенный в Таиланде на острове Пхи-Пхи-Ле пляж Maya Beach подвергся нашествию акул. Информация об этом появилась в Facebook от пользователя Pattaya Now.

Однако экологи видят в появлении акул хороший знак. Ранее сообщалось, что из-за наплыва туристов экология пляжа оказалась под ударом. Чтобы избежать вымирания кораллов, местные власти приняли решение закрыть пляж для туристов до сентября.

Хищники у берега, по словам экологов, говорят о том, что экосистема пляжа начала восстанавливаться.