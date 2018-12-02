Названы смартфоны, которые снимают не хуже, чем фотоаппарат

Эксперты составили список телефонов с лучшими камерами

2 декабря, PrimaMedia. Портал Trusted Reviews протестировал смартфоны различных производителей и на основе полученных данных, составил список гаджетов с лучшими камерами в 20018 году, передает ИА PrimaMedia.

Лучшим оказался смартфон от Huawei. Благодаря тройной камере Huawei Mate 20 Pro, которая состоит из 40-мегапиксельного основного RGB-датчика данный смартфон в лидерах.

12,2-мегапиксельным основным датчиком с диафрагмой f / 1.8, 28-миллиметровым объективом оснащены сразу два гаджета – это Google Pixel 3 и Pixel 3 XL.

На третьем месте в списке — Huawei P20 Pro. Телефон имеет 5-кратный гибридный зум, а также отличную HDR-съемку, и съемку, которая распознает низкое освещение. Есть также диапазон творческих режимов захвата.

Далее по убывающей в списке: iPhone XS и iPhone XS Max, iPhone XR, Samsung Galaxy Note 9, Xiaomi Mi 8 Pro, OnePlus 6T и Google Pixel 2 и Pixel 2 XL.