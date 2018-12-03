Опасный тандем: диетологи назвали продукты, которые вместе наносят вред

В обычной жизни человек и не подозревает, что многие продукты питания между собой «не дружат»

3 декабря, PrimaMedia. Диетологи назвали продукты, которые не стоит употреблять вместе. Иначе несочетаемая друг с другом еда может спровоцировать несварение желудка, вызвать симптомы усталости и дискомфорта, передает ИА PrimaMedia.

Многие заблуждаются, предпочитая кофе с молоком. Такой тандем диетологи не рекомендуют. Танины, которые содержаться в кофе не дают организму усвоить белок в молоке. В самом худшем варианте привычка пить кофе с молоком может спровоцировать рак желудка, пишет МедикФорум.

Еще один напиток, который не несет пользы для здоровья – мед с горячим чаем. Кипяток разрушает полезные свойства меда, и они превращаются в организме в токсины, влияя затем на печень. Лучше всего есть мед вприкуску с теплым чаем, молоком или водой.

Картофель с помидорами – еще одни продукты, которые лучше есть отдельно. Полезные свойства картофеля и томатов разрушаются, когда сочетаются между собой. Крахмал "не дружит" с кислотой и в желудке образуется тяжесть.

Нагрузку на желудок оказывает ударная доза белка, которая поступает в организме при употреблении одновременно рыбы и яиц. Перенасыщение белка может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания.

Морковно-апельсиновый сок – это еще один микс, который не лечит, а наносит вред. И морковь и апельсины содержат витамин А, который в избытке негативно действует на печень.