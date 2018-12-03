Чуть-чуть не считается: ученые назвали допустимую дозу запрещенного продукта

Однако его рекомендуется употреблять не чаще одного раза в неделю

3 декабря, PrimaMedia. Диетологи сообщили хорошую новость поклонникам картофеля-фри. Особого вреда организму такая пища не принесет, если соблюдать правила и не превышать допустимую дозу. Иначе ударное количество калорий может осесть на бедрах и талии, вызывая ожирение, передает ИА PrimaMedia.

Диетологи отметили, что картофель содержит не мало калорий, а в картошке-фри их еще больше. Поэтому важно не превышать допустимую дозу, пишет МедикФорум.

Об этом сообщил американский ученый из Гарвардского Университета Эрик Римм, проведя исследования.

Всего 6 долек – это безопасная доза картофеля-фри, которую диетологи разрешают съесть за один раз без добавки. При этом стоит забыть об этом лакомстве в течении каждого дня. Употреблять ее рекомендуется не чаще одного раза в неделю.

Частое употребление картофеля, согласно исследованиям медиков, грозит мужчинам и женщинам развитию гипертонии и увеличению уровня сахара в крови.

Регулярное употребление жареной картошки ведет к увеличению риска опухолей почек, эндометрия и яичников.