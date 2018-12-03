Новая встреча Путина и Трампа пройдет во время саммита, но не в Аргентине

Названа предположительная дата проведения переговоров между главами двух государств

3 декабря, PrimaMedia. Встреча двух глав государств России и США все же состоится во время саммита. Но не нынешнего в Аргентине, а который запланирован в следующем году, летом в Японии. Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, передает ИА PrimaMedia.

По словам Ушакова, встреча Путина и Трампа возможна в рамках проведения международных форумов, например, в июне во время саммита G20 в Японии.

Хотя для Вашингтона и Москвы, как добавил помощник президента, целесообразно найти возможность для проведения переговоров гораздо раньше, чем лето следующего года, пишет ТАСС.

Напомним, встреча двух президентов должна была пройти в Аргентине во время саммита G20, но в последний момент американский президент передумал. Аргументировав свой отказ ситуацией, которая возникла в Керченском проливе. Когда российские военные арестовали украинские суда и моряков, зашедших в территориальные воды РФ.

После этого Белый дом связывался с Кремлем, желая внести ясность, что отношения с Россией Вашингтон прерывать не собирается.

Свое видение, что произошло в Черном море, Путин объяснил Трампу во время короткого общения в ходе саммита.