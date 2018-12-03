Ряд производителей заявляют, что их аналоги эффективнее оригиналов

Есть ли разница между дорогими лекарствами и их аналогами, эксперты рассказали. Фото: Мария Оленникова

3 декабря, PrimaMedia. Эксперты рассказали, есть ли разница между "подлинными лекарствами" и их более дешевыми аналогами. Ряд производителей утверждают, что дженерики (аналоги), выпускаемые ими, даже эффективнее аналогов. Однако, у специалистов другое мнение, передает ИА PrimaMedia.

Копия всегда значительно дешевле оригинала, рассказал "Российской газете" главный клинический фармаколог комитета по здравоохранению правительства Санкт— Петербурга, кандидат медицинских наук Александр Хаджидис. По его словам, производители аналогов зачастую утверждают, что создали улучшенный вариант. Однако, по мнению эксперта, улучшенных копий быть не может — если вводить в состав новые ингредиенты, получится совсем другой препарат, для регистрации которого нужно проводить полный цикл исследований.

Оригинальный препарат всегда будет иметь клиническое преимущество, уверен эксперт. Один недостаток — у оригинала высокая цена, в нее заложены все необходимые исследования. Производитель аналогов продает более дешевые препараты, благодаря тому, что не нужно тратиться на клинические исследования, отмечает специалист, поэтому рынок в РФ заполонили препараты-копии. В оригинальные препаратах, в отличие от дженериков в составе — изученные лекарства, их применение даст именно тот эффект, который указан в инструкции.

Если производитель утверждает, что улучшил оригинальный препарат или оптимизировал его фармакодинамические свойства, он должен провести дополнительные клинические исследования, чтобы доказать это, отмечает специалист по разработке и регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения компании "Центр научного консультирования" Равиль Ниязов. В этом случае, если будет доказано усовершенствование препарата, это будет совсем другое лекарство, безопасность и эффективность которого требует отдельного подтверждения.