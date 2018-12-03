С нового года увеличится перечень бесплатных медуслуг

Россияне смогут воспользоваться высокотехнологичной помощью

Врач. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа

3 декабря, PrimaMedia. Расширяется перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу ОМС на 2019-2021 годы. В частности, пациенты смогут не платить за эндопротезирование. Бесплатно оказывается уже 1,5 тысячи видов высокотехнологичной помощи, сообщает ИА PrImaMedia.

Как пояснила член Комитета Совета Федерации по соцполитике Татьяна Кусайко: "Уже практически вся высокотехнологичная помощь с доказанной эффективностью, существующая в России, предоставляется бесплатно".

В 2019 году в список войдет эндопротезирование (в том числе с использованием компьютерной навигации) суставов рук и ног при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах, остеопорозе и системных заболеваниях, пишет "Российская газета".

В перечень включили и коронарную реваскуляризацию миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни.

Помимо этого, продолжится переход от показателей койко-дни к показателям, характеризующим законченные случаи лечения пациентов.

Еще одна обязанность появится у участковых терапевтов: они будут приходить к пациентам с профилактическими осмотрами и знакомить с мерами профилактики