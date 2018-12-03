Новый способ проверки бизнесменов появился у Роспотребнадзора

Федеральное ведомство может воспользоваться приемами простого покупателя
08:15
Проверка. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

3 декабря, PrimaMedia. С 1 декабря Роспотребнадзор получил новый инструмент для проверки деятельности предпринимателей – право на контрольную закупку. Федеральное ведомство может использовать те же методы, что и простой покупатель. Закупить товар, заказать услугу или воспользоваться интернет-магазином, сообщает ИА PrimaMedia ("ПримаМедиа").

К примеру, в случае проверки интернет-магазина, ведомство сможет заказывать товар для проверки дистанционно, пишет портал РАПСИ.

По итогам контрольной закупки Роспотребнадзор может провести внеплановые проверки или привлечь виновных лиц к административной ответственности. В том случае, когда к проверяемому бизнесу применяется риск-ориентированный подход, то контрольная закупка может проводиться по результатам оценки индикаторов риска.

проверка (предприятий, фактов, информации) бизнес (мелкий, средний, крупный)

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