Теперь с подливом: закон об "удвоенном" школьном питании в Приморье в действии (ФОТО)

С 1 декабря траты на школьные завтраки увеличились с 21 до 42 рублей

Бесплатный школьный завтрак с 1 декабря. Фото: Фото предоставлено очевидцем

3 декабря, PrimaMedia. Субсидии на питание школьников в Приморском крае с 1 декабря увеличились вдвое. Ко всему прочему расширена категория ребят, получающих бесплатные завтраки и обеды. К ученикам 1-4 классов добавили школьников из многодетных и малоимущих семей среднего и старшего звена. Дети с ограниченными возможностями здоровья теперь будут получать двухразовое питание. Дополнительные средства из краевого бюджета уже выделены. Корр. PrimaMedia сравнил блюда, которые давали детям 30 ноября и 3 декабря в одной из школ Владивостока.



Бесплатный школьный завтрак до 1 декабря. Фото: Фото предоставлено очевидцем



Бесплатный школьный завтрак с 1 декабря. Фото: Фото предоставлено очевидцем

Увеличение субсидий на питание школьников – одна из первых мер по модернизации системы образования в Приморье. Закон об обеспечении бесплатным питанием школьников инициировал врио губернатора края Олег Кожемяко. 15 ноября депутаты приняли документ в трех чтениях. Средства будут выделяться из краевого бюджета. В 2018-м году на эти цели направят 102 млн рублей, в 2019-м – более 820 млн рублей.

— Уже в субботу, 1 декабря, как и планировалось, ребят в школах стали кормить по-новому. Порции остались прежними, но в школьном меню будет больше блюд, которые содержат овощи и другие полезные продукты. Кормить детей будут разнообразнее. Как только депутаты приняли закон, администрация города стала оперативно работать с подрядчиками. Все проблемы по контрактам удалось оперативно решить, — сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Ранее норматив составлял 21 рубль 20 копеек в день на одного ребенка. С 1 декабря 2018 года он увеличен в два раза до 42 рублей 40 копеек.

Однако, как оказалось на практике, отличия в блюдах, которые предоставляли ученикам начальных классов до 1 декабря и после этой даты, пока не совсем заметны. Как сообщила агентству мама одного из первоклассников Владивостока, посещающего обычную общеобразовательную школу, в пятницу, 30 ноября, детей кормили рожками. В понедельник, 3 декабря, к ним добавился подлив. Овощных или молочных блюд в бесплатном меню в этой школе не было.

Напомним, закон предполагает предоставление бесплатного питания на период учебного процесса обучающимся в 1-4 классах включительно, а также 5-11 классов – детям из многодетных или малоимущих семей. Двухразовое бесплатное питание также будет предоставлено обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам. Ученикам начальных классов также положен стакан молока ежедневно.