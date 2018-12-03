На карты Сбербанка можно перевести деньги в магазинах

Чтобы осуществить операцию, необходимо знать лишь номер телефона, который привязан к карте, или номер карты
Общество 11:45
На карты Сбербанка можно перевести деньги в магазинах. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

3 декабря, PrimaMedia. Сбербанк и объединенная компания "Связной | Евросеть" объявляют о запуске сервиса мгновенных переводов денежных средств в магазинах "Евросети". Чтобы осуществить операцию, необходимо знать лишь номер телефона, который привязан к карте, или номер карты. Денежные средства могут быть внесены наличным способом на кассе магазина и поступают на карту клиента Сбербанка мгновенно, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

"Наш приоритет — предлагать клиентам быстрый, простой и надежный сервис переводов там, где им удобно. Мы рады, что компания "Связной | Евросеть" присоединилась к системе мгновенных переводов Сбербанка. Магазины "Евросети" работают по всей России, и столь масштабная география присутствия нашего партнера еще больше расширяет возможности клиентов Сбербанка по быстрому переводу денежных средств", — прокомментировал вице-президент, директор дивизиона "Платежи и переводы" Сбербанка Игорь Мамонтов.

"Для нас важной задачей является поиск и внедрение, а также постоянное расширение новых сервисов. Сегодня денежные переводы пользуются большой популярностью в нашей сети магазинов, и мы рады, что с помощью услуги мгновенных переводов даем клиентам возможность для решения их повседневных задач", — отметил директор телекоммуникационных и финансовых услуг объединенной компании "Связной | Евросеть" Антон Павлов.

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