Чтобы осуществить операцию, необходимо знать лишь номер телефона, который привязан к карте, или номер карты

На карты Сбербанка можно перевести деньги в магазинах. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

3 декабря, PrimaMedia. Сбербанк и объединенная компания "Связной | Евросеть" объявляют о запуске сервиса мгновенных переводов денежных средств в магазинах "Евросети". Чтобы осуществить операцию, необходимо знать лишь номер телефона, который привязан к карте, или номер карты. Денежные средства могут быть внесены наличным способом на кассе магазина и поступают на карту клиента Сбербанка мгновенно, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

"Наш приоритет — предлагать клиентам быстрый, простой и надежный сервис переводов там, где им удобно. Мы рады, что компания "Связной | Евросеть" присоединилась к системе мгновенных переводов Сбербанка. Магазины "Евросети" работают по всей России, и столь масштабная география присутствия нашего партнера еще больше расширяет возможности клиентов Сбербанка по быстрому переводу денежных средств", — прокомментировал вице-президент, директор дивизиона "Платежи и переводы" Сбербанка Игорь Мамонтов.

"Для нас важной задачей является поиск и внедрение, а также постоянное расширение новых сервисов. Сегодня денежные переводы пользуются большой популярностью в нашей сети магазинов, и мы рады, что с помощью услуги мгновенных переводов даем клиентам возможность для решения их повседневных задач", — отметил директор телекоммуникационных и финансовых услуг объединенной компании "Связной | Евросеть" Антон Павлов.