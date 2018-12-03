Подрядной организации предстоит выполнить земляные работы, устроить матрацы «Рено», возвести подпорные стены и уложить водоотводные лотки

На сползавшем в пропасть сквере Анны Щетининой во Владивостоке укрепляют откос. Фото: пресс-служба мэрии

3 декабря, PrimaMedia. В сквере имени Анны Щетининой на улице Крыгина во Владивостоке началось строительство подпорных стен для укрепления откоса. Подрядчик ведет работы параллельно на двух участках, общая длина сооружения — более 94 метров, а высота подпорных стен составляет от 4 до 12 метров. 271 кв. метр территории укрепят габионными конструкциями, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Подрядной организации предстоит выполнить земляные работы, устроить матрацы "Рено", возвести подпорные стены из коробчатых габионов и уложить водоотводные лотки.

"Габионные конструкции между собой связываются и послойно забиваются природным камнем фракции 120-150 мм. На сегодняшний день в коробчатые габионы заполнено более 50 кубометров камня", — рассказал представитель подрядчика.

Вторым этапом строительства предусмотрено восстановления благоустройства самого сквера Анны Щетининой. Здесь выполнят вертикальную планировку территории, устройство тротуарной плитки, восстановят повреждённое металлическое барьерное ограждение, восстановят газоны и высадят молодые саженцы кустарников.

На сползавшем в пропасть сквере Анны Щетининой во Владивостоке укрепляют откос. Фото: пресс-служба мэрии На сползавшем в пропасть сквере Анны Щетининой во Владивостоке укрепляют откос. Фото: пресс-служба мэрии На сползавшем в пропасть сквере Анны Щетининой во Владивостоке укрепляют откос. Фото: пресс-служба мэрии На сползавшем в пропасть сквере Анны Щетининой во Владивостоке укрепляют откос. Фото: пресс-служба мэрии На сползавшем в пропасть сквере Анны Щетининой во Владивостоке укрепляют откос. Фото: пресс-служба мэрии 1 / 5

Напомним, администрация Владивостока проводила масштабные работы по реконструкции сквера в 2013 году. Тогда подрядчики демонтировали старое покрытие, провели земляные работы и планировку территории, обустроили пешеходные дорожки и площадки, лестницы, декоративные подпорные стенки, газоны, зеленые зоны с деревьями, кустарниками, цветочными композициями. Тогда же в сквере появился памятник легендарной жительнице Владивостока – Анне Щетининой. Как было заявлено на открытии объекта, это одна из самых замечательных видовых площадок, откуда открывается редкостный вид на город, остров Русский и мосты.

Но после обильных дождей в августе-сентябре 2016 года плиты, которыми была уложена видовая площадка, начали сползать к парапету и обрыву. По предварительным данным, причиной этого стало подмытие грунта ливневыми стоками.

Отметим, сквер имени Анны Щетининой – одна из общественных территорий, которая была отобрана жителями города на рейтинговом голосовании 18 марта для благоустройства в первоочередном порядке в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды".