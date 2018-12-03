Популярный ритейлер опубликовал параметры гаджета за несколько дней до релиза

Дизайн и характеристики засекреченного смартфона "Яндекс" утекли в Сеть. Фото: Скриншот Google кэш

3 декабря, PrimaMedia. В Сеть попали характеристики, дизайн и цена засекреченного смартфона "Яндекс". Один из популярных ритейлеров на своем сайте опубликовал параметры устройства за несколько дней до официальной презентации, сообщает ИА PrimaMedia.

Информация о новом гаджете, появившаяся на сайте торговой сети, вскоре была удалена, однако ее успели распространить несколько ресурсов и блогеров. Кроме того, страница осталась в кэше Google.

Как следует из описания устройства, смартфон "Яндекс" будет оснащён 5,65-дюймовым экраном с разрешением Full HD+. Смартфон получит восьмиядерный процессор, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной, которую можно увеличить с помощью карт microSD. Аппарат будет поддерживать две сим-карты, быструю зарядку и бесконтактные платежи благодаря модулю NFC. Емкость аккумулятора составит 2970 мАч.

Отмечается, что внешне смартфон похож на Honor View 10. Корпус устройства выполнен из пластика. Основная камера смартфона будет двойной, под ней расположится сканер отпечатка пальца.

Презентация устройства намечена 5 декабря, о дате начала продаж пока не известно. Стоимость гаджета составит 17990 рублей.