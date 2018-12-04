Сохранить и преумножить: настоящее и будущее Владивостокской крепости обсудили в Гордуме

Рабочая группа рассмотрела вопросы охраны и популяризации туристических объектов столицы Приморья

Объекты Владивостокской крепости на острове Русском являются одними из самых привлекательных для туристов в столице Приморья. Фото: ИА PrimaMedia

4 декабря, PrimaMedia. Вопросы об охране исторических объектов Владивостокской крепости от нелегальных спортивных мероприятий, а также варианты популяризации памятника и других туристических объектов среди отечественных и иностранных туристов обсудили члены рабочей группы по развитию парковой, культурно-исторической туристической зоны "Владивостокская крепость" и туризму при Думе города Владивостока в четверг, 29 ноября, сообщает корр. PrimaMedia.

В мероприятии приняли участие председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, заместитель председателя Геннадий Куликов, депутаты Сергей Бочин, Наталья Кочугова, Станислав Примаченко, Надежда Телелюева, члены рабочей группы, представители администрации города Владивостока, УМВД, общественных организаций. Участникам заседания был представлен отчет о промежуточных итогах деятельности рабочей группы. Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик отметил, что в отчете зафиксированы мероприятия, проведенные рабочей группой совместно с Думой города Владивостока в течение этого года.

Больше туристов, иностранных и местных

О том, какую роль Владивостокская крепость сыграет в масштабном межрегиональном проекте "Восточное кольцо России", участникам рабочей группы рассказал директор департамента по туризму Приморья Константин Шестаков. Он отметил, что сразу семь маршрутов "Восточного кольца" включают в себя Владивосток.

— Владивостокская крепость будет включена в маршруты проекта. К концу этого года мы должны будем сформировать перечень конкретных объектов. В их числе будут те, которые уже готовы принимать туристов и имеют хотя бы минимальную инфраструктуру, — добавил Шестаков.

Со следующего года всех экскурсоводов, работающих с туристами в приморской столице, ждет обязательная — а не добровольная, как сейчас — аттестация. Опытным гидам будет достаточно подтвердить свою квалификацию, а вот начинающих ждет еще и обучение.

— Мы хотим, чтобы Федеральное агентство по туризму стало одним уз участников проекта и, соответственно, заложило в федеральном бюджете квоту бесплатного обучения наших специалистов. В прошлом году так обучали специалистов нацпарка "Бикин", — отметил Константин Шестаков.

Необходимость привлечения большего числа иностранных авиакомпаний, а также недостаток гидов-переводчиков, работающих с японскими туристами – еще несколько ключевых моментов, которые требуют внимательной проработки, уверены в профильном краевом департаменте.

О финале подготовительных работ по созданию туристической навигации к объектам инфраструктуры Владивостока сообщила председатель Общественного экспертного совета по развитию туризма в Приморском крае Ольга Гуревич.

— В настоящий момент все макеты знаков для туристических объектов города выполнены, готовится письмо в администрацию Владивостока с целью их согласования, — отметила она.

Однако, как стало известно от заместителя начальника управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, 30% макетов не могут быть размещены в том виде, в котором они находятся сейчас.

— Необходимо соблюсти ряд требований, которые позволят сохранить безопасность движения на участках, — уверены городские дорожники. — В настоящий момент в ГИБДД выделен ответственный сотрудник по взаимодействию с рабочей группой, который окажет содействие в оперативном решении всех возникающих вопросов.

Также в январе-феврале 2019 года будет готов проект муниципальной программы по развитию туризма во Владивостоке на 2020-2024 год. Об этом рассказал начальник управления международных отношений и туризма администрации города Владивостока Алексей Кушнир.

— Мы будем синхронизировано работать с департаментом по туризму Приморского края по одним и тем же направлениям. В основном нам хотелось бы сосредоточиться на создании благоприятной информационной среды, — отметил Алексей Кушнир.

В число ключевых аспектов муниципальной программы по развитию туризма во Владивостоке, по словам докладчика, входят установка уличных стендов у туристических объектов с картой на русском и иностранных языках, создание информационных транспортных схем для общественного транспорта, курсирующего в центре города и по острову Русскому, предоставление услуги WiFi на основных туристических объектах, создание и распространение буклетов, справочников, карт и другой печатной продукции на русском и иностранных языках и ряд других мероприятий.

— Для реализации всех туристических мероприятий, включенных в программу, необходимо создание муниципального бюджетного учреждения (МБУ) по развитию парковой, культурно-исторической туристической зоны "Владивостокская крепость". Оно также будет являться оператором объектов Владивостокской крепости на ближайшие годы, — заявил Алексей Кушнир.

Отдельно начальник управления отметил, что в числе основных видов деятельности МБУ -проведение текущего ремонтачетырех-пяти приоритетных объектов Владивостокской крепости на острове Русском.

Однако, по мнению вице-мэра Владивостока Натальи Зубовой, курирующей экономику и финансы в администрации города, средства, необходимые на поддержание Владивостокской крепости в должном состоянии, необходимо изыскивать в федеральном бюджете. Также замглавы города заявила, что необходимо расширить спектр деятельности планируемого МБУ по развитию Владивостокской крепости до всей индустрии гостеприимства в городе.

— При реставрации и поддержании такого большого и важного объекта, как Владивостокская крепость, нужно учитывать ограниченные доходы городского бюджета. На мой взгляд, это должен быть объект федерального значения, — отметила Наталья Зубова.

Мотоциклистам-нелегалам здесь не место

Прежде чем к Владивостокской крепости потянутся потоки японских, китайских и корейских туристов, историческому объекту потребуется серьезная помощь. Повреждения памятника в результате мероприятий по мотоциклетному спорту стали поводом для еще одной дискуссии членов рабочей группы. В основном защитники Владивостокской крепости и общественники говорили об ущербе, нанесенном объектам в ходе массовых мотоциклетных гонок 7-8 октября 2018 года.

Как отметил на заседании председатель Федерации мотоциклетного спорта Приморского края Владимир Селезнев, гонки были подготовлены совершенно законно и согласованы со всеми инстанциями. Однако начальник управления Юлия Вельбик подтвердила наличие накопившихся проблем, связанных именно с нелегальными гонками и тренировками мотоциклистов.

— Совместно с Федерацией мы рассматриваем возможность лишения спортсмена лицензии в случае, если он был замечен на нелегальных соревнованиях, — заявила она.

О договоренности по обеспечению охраны объектов крепости сообщил председатель Думы Владивостока Андрей Брик. В настоящий момент управлением уже выработаны маршруты патрулирования. О готовности точечно реагирования и обеспечения безопасности памятника заявили и представители казачества Приморского края.

— Если мы сегодня ослабим работу общественности по сохранению Владивостокской крепости, то можем ее потерять вообще. Какие бы события не свершились, мы должны продолжать нашу работу и обращаться ко всем, кто может принести пользу памятнику, — подытожил дискуссию председатель Думы Андрей Брик.

Патриоты – вперед!

Члены рабочей группы обсудили также создание Центра патриотического воспитания и спорта города Владивостока совместно со штабом регионального отделения "Юнармии" Приморского края. Как отметила член Приморского регионального штаба ОНФ Марина Алексанина, будущие ученики Центра могли бы оказывать помощь по охране Владивостокской крепости на волонтерских началах.

При создании Центра патриотического воспитания и спорта планируется, что помещение по адресу Снеговая, 39 станет основным объектом, а находящийся по соседству "Форт Суворова".

— Мы объединили две рабочие группы по сохранению и развитию объектов Владивостокской крепости и по туризму в одну, потому что туризм — одна из перспективных отраслей экономики, и ее надо развивать, а Владивостокская крепость может стать ключевым туристическим объектом. На заседании были рассмотрены важные вопросы, которые необходимо решить в целях сохранения Владивостокской крепости, — прокомментировал Андрей Брик.

По итогам заседания члены рабочей группы приняли к сведению все озвученные вопросы и предложения, приняв решение вернуться к обсуждению на следующем заседании, которое состоится в 20-х числах декабря.