Как на самом деле обороняли Москву, рассказали в военном ведомстве

Минобороны сняло гриф «секретно» с некоторых документов
12:30
Журнал боевых действий. Фото: С сайта Министерства обороны

3 декабря, PrimaMedia. На сайте Министерства обороны России появились ранее секретные документы, рассказывающие о сражениях под Москвой в декабре 1941 года. Публикацию журнала боевых действий 354-й стрелковой дивизии из состава 16-й армии военное ведомство приурочило ко Дню неизвестного солдата, который ежегодно отмечается 3 декабря, сообщает ИА PrimaMedia.

Как пишет РБК, документы представлены впервые. Несмотря на то, что многие страницы истории таким образом "открываются" для россиян, до сих пор не удалось установить имя солдата, чей прах был торжественно захоронен у древних стен Кремля.

По данным архивных документов Центрального архива Минобороны России можно определить, какие воинские части вели бои в районе населенных пунктов Крюково, Матушкино, Савелки, Большие Ржавки, где позже в 1974 году был возведен обелиск на кургане Славы.

Также на сайте был обнародован рукописный приказ о переходе в наступление из 1199-го стрелкового полка и схема его расположения во время боевых действий.

Напомним, День неизвестного солдата — памятная дата, которая с 2014 года отмечается ежегодно 3 декабря. В этот день отдается дань памяти российским и советским воинам, погибшим в боевых действиях на территории страны или за ее пределами.

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