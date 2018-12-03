Вкладчикам Сбербанка дадут меньше денег

Ставки по депозитам снизились
12:45
Вкладчикам Сбербанка дадут меньше денег. Фото: Антон Балашов

3 декабря, PrimaMedia. Вкладчиков Сбербанка с 1 декабря ждут сниженные проценты. Максимальная ставка по депозитам стала меньше на 0,15%. А самый выгодны вклад Сбербанка закрыт, передает ИА PrimaMedia.

Сбербанк закрыл свой самый выгодный вклад "Рекордный", ставка по которому составляла 7,15% годовых при вложении 50 тысяч рублей и выше на полтора года. Вместо этого в Сбербанке появился новый сезонный вклад "Без паспорта" со ставкой 7% годовых, при условии вложения на год не менее 50 тысяч рублей. Если срок по желанию клиента будет уменьшен до пяти месяцев, ставка по депозиту снижается до 6,5%, пишут "Ведомости".

Открыть новый вклад смогут только клиенты банка – в "Сбербанк онлайн" или в банкоматах. Срок действия нового вклада – с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года, указано в данных на сайте финансовой организации.

В Сбербанке объясняют снижение ставки пожеланиями клиентов — новый вклад действует на более короткий срок, а вкладчики предпочитают вложения именно на короткие сроки.

Ставки вкладов базовой линейки Сбербанка "Сохраняй" остаются неизменными — максимум до 5,15% годовых.

Понижение ставок противоречит рыночному тренду, отмечают "Ведомости", только за последнюю неделю десять банков из крупнейших 40 кредитных учреждений в РФ повысили рублевые ставки по вкладам. Рост доходности, в среднем, составил от 0,25 до 0,5% годовых, а ставка у большинства игроков на рынке превышает 7,5% годовых..

По данным аналитиков, повышение ставок по депозитам со стороны крупнейших банков связано с продолжающимся трендом — удержать и привлечь клиентов после массового оттока в августе-сентябре. Кроме того, эксперты связывают рост рублевых ставок с ожиданиями очередного повышения ключевой ставки регулятора в декабре.

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