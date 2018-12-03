Отдых на Мальдивах обещают за "крутой" рецепт борща

Шеф-повар 5-звездочного отеля объявил кулинарный конкурс

Борщ. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

3 декабря, PrimaMedia. Конкурс на лучший рецепт борща объявил шеф-повар мальдивского отеля Angsana Velavaru, который понадобится ему для рождественского ужина, сообщает Turizm. Победитель соревнования сможет отправиться на Мальдивы и провести там две ночи. Ужин в русском стиле запланирован на православное Рождество 6 января в 5-звездочном отеле Angsana Velavaru на Черепашьем. В меню будут представлены и другие блюда из русской национальной кухни, сообщает ИА PrimaMedia.

Для участия необходимо отправить фирменный рецепт по электронной почте до 20 декабря 2018 года. Жюри, в составе которого будет и шеф-повара отеля внимательно изучит присланные материалы, затем приготовит по ним супы и в результате слепого тестирования выберет лучший, сообщает портал "Моя планета".

Победителя объявят на страничке отеля в Facebook до 30 декабря 2018 года.