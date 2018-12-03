Депутат Госдумы выступил с предложением установить высокие заградительные пошлины на продажу срубленных елей

"Из лесу елочку взяли мы домой..." - срубленные ели могут взлететь в цене. Фото: Александр Хитров

3 декабря, PrimaMedia. Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой установить высокие заградительные пошлины и сборы за срубленные ели. Парламентарий высказал свои предложения в письме главе Минприроды и главному Деду Морозу РФ. Вместо продажи срубленных елей Милонов предлагает стимулировать продажу деревьев, которые потом можно будет высадить в открытый грунт, передает ИА PrimaMedia.

Виталий Милонов предлагает совместными усилиями с министром природных ресурсов и экологии Дмитрем Кобылкиным и главным Дедом Морозом РФ разработать проект закона, устанавливающий высокие пошлины и сборы.

"Предлагаю Вам совместными усилиями подготовить законопроект по установлению высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных деревьев, одновременно стимулируя продажу живых елей (впоследствии высаживаемых в открытый грунт)", — цитирует текст писем Милонова РИА Новости.

По мнению парламентария, предпринимаемые меры помогут выработать у населения ответственное отношение к экологии и будут способствовать восстановлению "зеленого каркаса" городов.

В обращении к министру и главному Деду Морозу Милонов отмечает, что количество "елочек, сосен, пихт и других деревьев", которые идут "под нож" в преддверии Нового года трудно подсчитать, при этом немалая часть деревьев остается непроданной и выбрасывается на свалку. Деревья, которые занимают "достойное место" на праздновании Нового года в итоге ждет такая же судьба — на свалку, на дрова или опилки.

Массовая вырубка вечнозеленых к празднику наносит непоправимый вред природу, уточняет депутат, указывая на необходимость принятия мер по снижению ненужной вырубки лесов.