"Из лесу елочку взяли мы домой..." - срубленные ели могут взлететь в цене

Депутат Госдумы выступил с предложением установить высокие заградительные пошлины на продажу срубленных елей
13:15
"Из лесу елочку взяли мы домой..." - срубленные ели могут взлететь в цене. Фото: Александр Хитров

3 декабря, PrimaMedia. Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой установить высокие заградительные пошлины и сборы за срубленные ели. Парламентарий высказал свои предложения в письме главе Минприроды и главному Деду Морозу РФ. Вместо продажи срубленных елей Милонов предлагает стимулировать продажу деревьев, которые потом можно будет высадить в открытый грунт, передает ИА PrimaMedia.

Виталий Милонов предлагает совместными усилиями с министром природных ресурсов и экологии Дмитрем Кобылкиным и главным Дедом Морозом РФ разработать проект закона, устанавливающий высокие пошлины и сборы.

"Предлагаю Вам совместными усилиями подготовить законопроект по установлению высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных деревьев, одновременно стимулируя продажу живых елей (впоследствии высаживаемых в открытый грунт)", — цитирует текст писем Милонова РИА Новости.

По мнению парламентария, предпринимаемые меры помогут выработать у населения ответственное отношение к экологии и будут способствовать восстановлению "зеленого каркаса" городов.

В обращении к министру и главному Деду Морозу Милонов отмечает, что количество "елочек, сосен, пихт и других деревьев", которые идут "под нож" в преддверии Нового года трудно подсчитать, при этом немалая часть деревьев остается непроданной и выбрасывается на свалку. Деревья, которые занимают "достойное место" на праздновании Нового года в итоге ждет такая же судьба — на свалку, на дрова или опилки.

Массовая вырубка вечнозеленых к празднику наносит непоправимый вред природу, уточняет депутат, указывая на необходимость принятия мер по снижению ненужной вырубки лесов.

Новый год (праздник)

Концерт еврейского благотворительного фонда Севастополя прошел по случаю праздника Хануки

08:45

Мандариновый лайфхак: как выбрать традиционное новогоднее лакомство

08:00

В городском детсаду спилили главную новогоднюю елку для Биробиджана

1 декабря, 13:00
Владимир Николаев: Приморье не готово обращаться с ТКО по новым правилам с 2019 года
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia