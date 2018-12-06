Программа благоустройства была расширена с 400 до 1000 дворов

Опубликован список победителей программы "400 дворов". Фото: ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. В Приморском крае опубликован список победителей губернаторской программы благоустройства "400 дворов". Оргкомитет выражает признательность всем участникам за неравнодушное отношение и внимание к проекту. Как известно, по инициативе врио губернатора края Олега Кожемяко программа была расширена с 400 до 1000 дворов, сообщает ИА PrimaMedia.

Итак, по правилам конкурса в число победителей вошли первые 400 корректно оформленные заявки. В связи с расширением проекта последующие победители отбирались таким образом, чтобы охватить максимальное число муниципальных образований с учетом численности их населения.

В день старта проекта "400 дворов" врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, комментируя начало работы программы, отметил, что муниципалитеты получат необходимое количество благоустроенных дворов исходя из количества жителей, проживающих в конкретном муниципальном образовании.



Найди себя: в Приморье опубликован список победителей губернаторского проекта "400 дворов". Фото: ИА PrimaMedia

"Хочу сказать, что по проекту "400 дворов" мы получили огромное количество заявок – более 3 тысяч! Понятно, что все заявки пока наш бюджет не потянет. Но я принял решение уже в 2019 году увеличить количество дворов с 400 до 1000", — рассказал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, комментируя свое решение.

"Мы будем создавать условия для занятий спортом в каждом населённом пункте. Современные спортивные площадки должны появиться во многих дворах Приморья. Об этом говорят и сами приморцы. Когда в ноябре участники проекта "400 дворов" голосовали за актуальные и востребованные объекты благоустройства, то дворовые воркауты вошли в число лидеров наряду с детскими игровыми городками. Мы поддерживаем этот выбор и поможем реализовать то, что нужно жителям. Уверен – это единственно правильный подход. Работа власти должна опираться на мнение и желания людей", — отметил руководитель края.

Дата, время и место церемонии награждения победителей будут определены в ближайшее время.

Напомним, программа "400 дворов", переросшая в дальнейшем в "1000 дворов", стартовала в Приморье 1 ноября 2018 года. Идея проведения краевого конкурса по благоустройству дворов и придомовых территорий в городах и сёлах края возникла в ходе общения Олега Кожемяко с приморцами. В многочисленных беседах с людьми глава региона постоянно получал вопросы, касающиеся благоустройства придомовых территорий в населённых пунктах Приморья. Поэтому логичным ответом на высокий спрос жителей края на комфортную среду вокруг собственных домов стала организация конкурса "400 дворов", целью которого является предоставление адресной поддержки гражданских инициатив приморцев в части благоустройства их дворов и придомовых территорий.

Интерес к проекту у жителей Приморья возник огромный. За время подачи заявок в оргкомитет поступило около 3,5 тысячи обращений от приморцев, желающих благоустроить свои придомовые территории.