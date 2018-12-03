Спортивную борьбу за 360 тысяч рублей устроят в Артеме

Турнир по самбо объединит более 900 участников в возрасте от 6 до 14 лет

Самбо. Фото: Гречанюк Виталий, ИА PrimaMedia

3 декабря, PrimaMedia. VII Международный турнир по самбо пройдет 8-9 декабря в Артеме. Турнир объединит более 900 участников в возрасте от 6 до 14 лет. Традиционно площадкой для его проведения станет физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города Артема.

Ежегодно у всех желающих есть возможность увидеть спортивные результаты воспитанников спортивной школы "Мастер" в рамках крупнейшего на Дальнем Востоке спортивного турнира по самбо. В командном зачете конкуренцию артёмовским самбистам составят 26 команд спортивных клубов из городов и районов Приморского края, гостей из Читы, Кургана, Южно-Сахалинска, Благовещенска и других городов России, а также из дружественной нам страны — Кореи.

Во второй день соревнований в личном первенстве на четырех коврах сойдутся семь возрастных групп, 49 весовых категорий, юноши и девушки по трем направлениям: спортивное, боевое и женское самбо.

"Мы тщательно готовимся к соревновательным дням, как организаторы и как участники. Турнир станет очередным спортивным праздником для всех участников, болельщиков и просто любителей национального вида спорта. 2018 год был очень насыщенным, наши воспитанники одержали победы на турнирах разных уровней в разных уголках мира, поэтому на международном турнире будем подводить итоги и награждать сильнейших. Традиционно в преддверии турнира, с целью повышения спортивного мастерства наших воспитанников, пройдут мастер-классы, и на этот раз гостем станет самбист с мировым именем — Виталий Минаков, четырёхкратный чемпион мира по спортивному самбо, заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта по дзюдо и вольной борьбе", — говорит президент спортивной школы "Мастер" Алексей Писаренко.

В рамках турнира по итогам рейтинговой системы спортивной школы "Мастер" 2018 года определятся сильнейшие борцы, которым будет вручен специальный приз от Фонда поддержки и развития самбо.

В командном первенстве три сильнейшие команды разделят призовой фонд в 180 тысяч рублей (1 место – 100 тысяч рублей, 2 место — 50 тысяч рублей, 3 место – 30 тысяч рублей). Премия главы Артёмовского городского округа в размере 100 тысяч рублей предусмотрена в личном первенстве. Турнир проводится по олимпийской системе, а значит, у каждого есть только один шанс стать лучшим борцом Дальнего Востока.

Несколько тысяч зрителей увидят этот спортивный праздник, не пропусти и ты! Кроме того, у каждого есть шанс выиграть призы от организаторов. Следите за новостями в Instagram @sk_master_official и на сайте skmaster25.ru.

VII Международный турнир по самбо состоится 8-9 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе города Артёма по адресу: ул. Фрунзе 32б. Торжественное открытие в 10.00.

Организатором VII Международного турнира является артёмовская спортивная школа "Мастер". Партнерами выступили администрация Артёмовского городского округа, депутаты фракции партии "Единая Россия" в думе Артёмовского городского округа, а также Законодательное собрание Приморского края, администрация Приморского края, совет молодых депутатов Приморского края.