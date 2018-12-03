Обернулись в карьеристов - россияне назвали неожиданные плюсы в работе

Стабильность компаний и дружба в колективе стали менее привлекательны
16:35

3 декабря, PrimaMedia. Карьерные возможности стали для россиян преобладающим фактором при выборе места работы, выяснило исследование аналитического центра НАФИ. Ранее в опросах превалировали несколько иные ценности — стабильность компании и дружба в коллективе, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Российской газеты" со ссылкой на исследование, высокая зарплата и хороший социальный пакет стали определяющими для жителей России при выборе работодателя. Им отдали предпочтение 75% опрошенных в случае с зарлпатой, соцпакет выбрали 63%. По данным исследования, молодые соискатели на рынке труда не стали выделять эти факторы как определяющие (63% и 52%).

Примечателен рост количества "карьеристов" — их количество с момента предыдущего опроса возросло на 6% (с 39 до 45%). Наибольшее их число отмечено среди обладателей высшего образования (55%) и у молодых людей в возрастной группе 18-34 лет (54%).

Стабильность компании уже не имеет большого значения. Только 51% опрошенных считает данный фактор важным. Возможность получения дополнительного образования привлекает около четверти опрошенных.

Ну и факт, что "дружба побоку" становится для россиян реальностью, значимость дружеских отношений в коллективе упала на 7%. Сейчас работу за дружбу ценит менее трети опрошенных.(29%).

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