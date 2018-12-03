К концу недели в Приморье ударят морозы с сильным северным ветром

Зима в крае по-настоящему заявит о себе, уверены синоптики
Общество 16:40
Зима в Приморье вступает в свои права. Фото: pixabay.com

3 декабря, PrimaMedia. К середине недели на Приморский край распространится гребень континентального антициклона и зима заявит о себе: в ночные часы -13...-20 °С, в горных районах до -28 °С, на побережье -8...-12 °С. Днем -4...-11 °С, на севере до -17 °С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

В конце рабочей недели над акваторией Японского моря будет смещаться очередной циклон, который значительных ухудшений в Приморье не вызовет, лишь на юге местами может пройти небольшой снег. Однако вслед за ним вторгнется дополнительная порция холода, морозы усилятся. Установится по-настоящему зимняя погода. Минимальная температура воздуха достигнет -16...-28 °С, в горных районах до -35 °С, на побережье -9...-15 °С, максимальная -8...-15 °С, на севере до -22 °С.

Средняя месячная температура может оказаться ниже климатической нормы на 5 — 8 °С. Во Владивостоке понедельник оказался пасмурным и теплым. В дальнейшем погода прояснится, но значительно похолодает. В ночные часы температура воздуха опустится до -9....-12 °С, максимальная днем поднимется до -5....-8 °С. К концу недели на 3 — 5 градусов станет еще холоднее, а сильный северный ветер усилит ощущение холода.

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