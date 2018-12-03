Праздничную акцию объявили для приморцев в магазине «Дверь Город"

Гендиректор ООО "ДВ Групп" Мартин Ананян рассказал читателям сайта PrimaMedia о скидке и периоде её действия

Новогодний венок. Фото: pixabay.com

3 декабря, PrimaMedia. Компания "ДВ Групп" дарит жителям Владивостока и Приморья праздничную скидку. В конце завершающегося года в магазине "Дверь Город" можно приобрести двери для дома и квартиры по специальнымой праздничной акции. О том, почему такая покупка выгодна, ИА PrimaMedia рассказал руководитель компании Мартин Ананян.

— В связи с известным всем поднятием НДС с января 2019 года мы ожидаем увеличение цен. Ведь увеличится не только себестоимость продукции, но и стоимость логистики. По нашим подсчётам, стоимость дверей вырастет в пределах от 3 до 5%, — поделился своими соображениями руководитель компании. — И если вы планируете следующий год посвятить обустройству дома, то декабрь получается наилучшим временем для покупки дверей. Во-первых, в это время у нас действуют традиционные новогодние скидки. А во-вторых, это период, когда можно без спешки обдумать покупку и выбрать подходящий именно для вас вариант. Плюс к этому, если вас смущает, где хранить дверь во время ремонта, наша компания предлагает бесплатную услугу – хранение товара 2-3 месяца. С 1 декабря в компании стартуют сразу четыре акции по предоставлению скидок на различные виды дверей.

Скидка 30 % на межкомнатные двери Экошпон коллекция Лайт и Дуплекс при покупке от трех дверей



Скидка 30 % на межкомнатные двери Экошпон коллекция Лайт и Дуплекс при покупке от трех дверей. Фото: Скриншот

Если вас беспокоит воздействие тепла и влажности на межкомнатные двери, можно посоветовать обратить внимание на двери коллекции Дуплекс. При их производстве используется специальная технология в оборачивании и приклеивании облицовочного материала, которая позволяет добиться отсутствия стыков и щелей. На эту коллекцию и коллекцию экошпонированных дверей коллекции Лайт до 31 декабря действует скидка 30%.